Vergaderfiets middel om wijkbewoners mee te laten praten

DEN HAAG - Hoe betrek je de wijkbewoners bij het oplossen van problemen in hun buurt. Het blijkt moeilijk te zijn. Vaak komen altijd dezelfde mensen opdagen bij vergaderingen in het buurthuis. Opbouwwerkers in het Haagse stadsdeel Laak denken nu de oplossing te hebben: de vergaderfiets waarmee ze zelf de wijk in gaan en mensen uitnodigen mee aan tafel en fiets te vergaderen.

Op het eerste gezicht lijkt het op een gewone bakfiets. Maar deze fiets kan worden uitgeklapt en binnen drie minuten wordt het omgetoverd in een zogenaamd vergaderfiets. 'Het is een elektrische bakfiets waarmee je naar je locatie fietst. Daar aangekomen klap je hem uit elkaar en kun je hem gebruiken als een vergadertafel', legt fietsenmaker Robert van Hees uit. Hees heeft deze vergaderfiets op maat gemaakt voor opbouwwerkers van stadsdeel Laak.

Op deze manier denken de opbouwwerkers bewoners van de wijk meer te kunnen betrekken bij de zaken die in de wijk spelen. 'Heel vaak komen op vergaderingen in het buurthuis die wij organiseren weinig mensen af. Vandaar deze vergaderbakfiets. Wij gaan de straat in, bellen aan en de bedoeling is dat mensen met ons aan tafel gaan zitten en vertellen wat ze belangrijk vinden', vertelt opbouwwerker Linda Klee.



Vergaderfiets biedt plek aan tien mensen

Tien mensen kunnen rond de fiets vergaderen. Er is ook koffie in de achterbak en als het slecht weer is kan er ook een tent omheen. 'Wij zijn super enthousiast en geloven dat als je dingen op een microniveau aanpakt, de slagingskans veel groter is. Wij vinden het heel mooi dat wij mensen in hun eigen straat kunnen ontmoeten en vragen wat ze belangrijk vinden', zegt Klee.

Nu is het nog oefenen, maar vanaf maart gaan de medewerkers met de vergaderfiets echt de wijk in.

