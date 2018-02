Middeleeuwse weg onder Wilhelminaplein in Naaldwijk

NAALDWIJK - Bij de herinrichting van het Wilhelminaplein in Naaldwijk hebben archeologen een verhard pad uit de Middeleeuwen gevonden. De vondst dateert uit 1400 na Christus. Daarnaast werden talloze eeuwenoude voorwerpen uit de grond gehaald, meldt mediapartner WOS.

Het verharde pad ligt ter hoogte van de ingang van winkelcentrum De Tuinen, aan de kant van de Herenstraat. 'Dat was heel onverwacht', zegt Jolanda Faber van het Historsch Archief Westland. 'In de Middeleeuwen waren de meeste wegen karrensporen'.

Bekijk hieronder beelden die de WOS maakte:



Opvallend is verder de vondst van een paardenhoofd. Een paardenslager zag in het hoofd blijkbaar geen handel en begroef het in een kuil op het plein. Wie benieuwd is geworden naar alle archeologische vondsten, kan terecht in de centrale hal van het gemeentehuis. Daar is een expositie ingericht.

