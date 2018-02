Deel dit artikel:











Overval op woning Van Ruysbroekstraat in Den Haag Overval portiekwoning Van Ruysbroekstraat Den Haag | Foto: Regio15

DEN HAAG - In de Van Ruysbroekstraat in Den Haag is maandagavond een overval gepleegd op een portiekwoning. Dat meldt de politie.

Er wordt gezocht naar drie mannen. Alle drie hebben halflange jassen aan. Het gaat om twee tengere mannen en een mollige. Ook de politiehelikopter speurt mee naar de overvallers. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt. Het is niet bekend of er wat is buitgemaakt.