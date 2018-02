Deel dit artikel:











Katwijk stelt Jack van den Berg aan als trainer Katwijk presenteert Jack van den Berg als nieuwe trainer. (Foto: vv Katwijk)

KATWIJK - Jack van den Berg is per direct aangesteld als hoofdcoach van Katwijk. De 59-jarige trainer had nog een doorlopend contract bij ASWH, maar de derdedivisieclub gunt hem een overstap naar de koploper van de tweede divisie. Hij tekent bij Katwijk een verbintenis voor anderhalf jaar.

Van den Berg is de opvolger van Dick Schreuder, die eind vorige maand vertrok naar de Verenigde Staten. In het laatste competitieduel met Excelsior Maasluis namen assisten Johan Plat en Patrick Heijmans de honneurs tijdelijk waar. De kersverse trainer van Katwijk werkt al jaren in de top van het amateurvoetbal. Zo zwaaide Van den Berg vanaf 2006 negen jaar de scepter bij Barendrecht, dat hij van de eerste klasse naar de topklasse loodste. Tegelijkertijd bracht hij IFC op zondag van de tweede- naar de hoofdklasse.

Beste amateurtrainer Met het gerenommeerde ASWH uit Hendrik-Ido-Ambacht promoveerde Van den Berg in 2016 naar de derde divisie. De oud-jeugdspeler van Feyenoord werd in 2006 door zijn collega's uitgeroepen tot beste amateurtrainer van Nederland. LEES OOK: Katwijk maakt haast met opvolging Dick Schreuder