Deel dit artikel:











DI-RECT valt in de prijzen tijdens Edison Pop 2018 DI-RECT wint een Edison | Foto: ANP

REGIO - Di-RECT heeft een Edison gewonnen in de categorie Rock. De Haagse band kreeg de prijs uitgereikt tijdens de 58ste editie van Edison Pop 2018 in de Amsterdamse Gashouder. De jury vindt de band grensoverschrijdend, rauw en inspirerend. De Haagse regisseur Folkert Verdoorn viel in de prijzen met zijn video van het nummer Words van zangeres Naaz. Hij won in de categorie beste videoclip. Naaz won ook de prijs voor beste nieuwkomer.

Hagenaar Tino Martin ging naar huis met de Edison in de categorie Volksmuziek. Tino baarde dit jaar opzien door voor het eerst de grote Ziggo Dome te vullen. De Edison Popprijzen worden sinds 1960 uitgereikt. Alle categorieën zijn juryprijzen die zich uitsluitend richten op artiesten van Nederlandse bodem.





LEES OOK: Tino Martin is nieuwe Nachtburgemeester van Nederland