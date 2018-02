West Wekker: Daklozenopvang gaat dicht en overval in Den Haag

REGIO - Goedemorgen! Ben je een beetje goed wakker geworden? Wij wel! Daarom hebben we ook het belangrijkste nieuws op een rij gezet. Zo gaat de daklozenopvang aan de Haagse Zilverstraat dicht, vond er maandagavond een overval plaats in Den Haag en viel DI-RECT in de prijzen.

1. Daklozenopvang Haagse Zilverstraat gaat dicht; alleen nog open bij kou

De opvang aan de Zilverstraat in Den Haag gaat dicht als noodvoorziening voor daklozen. Hiervoor in de plaats komt een 'kleinschaliger en kwalitatief betere' voorziening. Het pand op het bedrijventerrein Kerketuinen en Zichtenburg blijft alleen in de winter bij kou nog in gebruik als opvang voor daklozen en als bed-bad-brood-voorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

2. Overval op woning Van Ruysbroekstraat in Den Haag

In de Van Ruysbroekstraat in Den Haag is maandagavond een overval gepleegd bij een portiekwoning. Dat meldt de politie.

3. DI-RECT valt in de prijzen tijdens Edison Pop 2018

Di-RECT heeft een Edison gewonnen in de categorie Rock. De Haagse band kreeg de prijs uitgereikt tijdens de 58ste editie van Edison Pop 2018 in de Amsterdamse Gashouder. De jury vindt de band grensoverschrijdend, rauw en inspirerend.

4. Vergaderfiets middel om wijkbewoners mee te laten praten

Hoe betrek je de wijkbewoners bij het oplossen van problemen in hun buurt? Dit blijkt moeilijk te zijn. Vaak komen altijd dezelfde mensen opdagen bij vergaderingen in het buurthuis. Opbouwwerkers in het Haagse stadsdeel Laak denken nu de oplossing te hebben: de vergaderfiets waarmee ze zelf de wijk in gaan en mensen uitnodigen mee aan tafel en fiets te vergaderen.

5. Grote walvis voor Leiden Centraal strijdt tegen zwerfafval

Een grote tekening van een walvis met zwerfafval in zijn buik werd maandag bij een prullenbak op het Stationsplein in Leiden getekend. Leerlingen en de gemeente willen op die manier aandacht vragen voor al het afval in de stad.

TV: Team West

Elke dinsdag kunt u misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compositie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers vaak tot resultaat.

Weer: Geregeld zon, maar in de loop van de middag meer bewolking. De temperatuur ligt rond de vijf graden.