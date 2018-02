Deel dit artikel:











Bestelbus brandt uit, buurtbewoners worden wakker van getoeter De vlammen sloegen uit de bestelbus. (Foto: Marofer)

DELFT - Op een parkeerplaats aan de Zaïrestraat in Delft is in de nacht van maandag op dinsdag is een bestelbus uitgebrand. Bewoners werden wakker van getoeter.

Toen de buurtbewoners gingen kijken, zagen ze de vlammen uit de bestelbus slaan. Ze alarmeerden vervolgens de brandweer. Die was er snel, maar kon niet voorkomen dat het busje verloren ging. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Een berger heeft de bus getakeld.