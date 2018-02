Skiër Marcel Hirscher pakt goud in Pyeongchang: 'Vraagteken boven mijn hoofd is nu weg'

DEN HAAG - De Oostenrijks-Haagse skiër Marcel Hirscher heeft dinsdagochtend eindelijk zijn eerste olympische titel veroverd. De 28-jarige Hirscher, die al zes wereldtitels op zak had en jarenlang de wereldbeker domineert, pakte in Pyeongchang het goud op de combinatie. Hij stond na de afdaling op de twaalfde plaats, maar sloeg op de slalom toe.

Hirscher ging op de winderige piste van Jeongseon foutloos en razendsnel langs alle poortjes en maakte zijn achterstand van 1,32 seconden op de Duitser Thomas Dressen, de snelste man in de afdaling, ruimschoots goed. De Oostenrijkse Hagenaar, die een Nederlandse moeder heeft, kreeg op het podium gezelschap van twee Franse skiërs: Alexis Pinturault (zilver) en Victor Muffat-Jeandet (brons).

'Dit is heel speciaal en onverwacht', reageerde Hirscher na de wedstrijd. "Ik ben superblij dat het vraagteken dat boven mijn carrière hing nu weg is.''



'Ik was heel rustig'

Hirscher moest vier jaar geleden tijdens de Spelen in Sotsji genoegen nemen met zilver op de slalom, op de reuzenslalom viel hij toen naast het podium. 'Ik ging de race van vandaag zonder verwachtingen in en was dus heel rustig. Alles wat ik hier nu nog pak, is een bonus.'

