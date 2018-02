Haagse burgemeester wil actie tegen huiselijk geweld: 'Er vallen jaarlijks vijftig doden'

DEN HAAG - Bij huiselijk geweld moet vaker een huisverbod worden opgelegd. Als slachtoffers zelf geen aangifte durven doen, moet de politie sneller zaken doorspelen aan het Openbaar Ministerie (OM). Daarvoor pleit de Haagse burgemeester Pauline Krikke. Ze stuurt dinsdag haar plan voor de aanpak van huiselijk geweld naar de gemeenteraad.

Al tijdens haar installatierede in januari 2017 kondigde burgemeester Krikke aan met bestrijding van huiselijk geweld aan de slag te willen. Krikke: 'Het is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland. Gemiddeld vallen er in Nederland vijftig doden per jaar door huiselijk geweld, een getal waar ik elke keer dat ik het uitspreek weer van schrik. In iedere schoolklas in ons land zit gemiddeld minimaal één kind dat te maken heeft met kindermishandeling of relationeel geweld tussen ouders.'

Het plan draait om twee punten. De bestaande aanpak moet worden verbeterd om de spiraal van geweld te doorbreken, en daarnaast moet het taboe doorbroken worden dat nog altijd rond huiselijk geweld bestaat. 'We moeten voor alle betrokkenen de drempel verlagen om hulp te zoeken. Gevoelens van schaamte bij mensen zijn zeer begrijpelijk. Door me er als burgemeester over uit te spreken hoop ik dat mensen net dat beetje extra kracht voelen om wel aan de bel te trekken.'



Onderzoek zonder aangifte

Een van de problemen die Krikke signaleert is dat slachtoffers vaak geen aangifte doen, bijvoorbeeld omdat ze de relatie met de dader willen voortzetten. De burgemeester wil stimuleren dat de politie vaker dan nu een zaak onderzoekt zonder dat het slachtoffer aangifte heeft gedaan. De resultaten worden dan voorgelegd aan het Openbaar Ministerie.

Verder laat de burgemeester onderzoeken waarom het aantal huisverboden afneemt, terwijl dit een effectief middel blijkt om de situatie in een gezin even te bevriezen en hulp op gang te brengen. Volgens Krikke zou het huisverbod juist vaker moeten worden ingezet.



'Alle lagen van de bevolking'

Krikke waarschuwt dat extra aandacht ertoe kan leiden dat de cijfers rond huiselijk geweld stijgen. Dat betekent volgens haar niet dat het probleem groter wordt, maar dat het zichtbaarder wordt. 'Dat zou heel goed zijn, want ik denk dat we nog maar het topje van de ijsberg zien. En vergis je niet, het komt in alle lagen van de bevolking voor.'

LEES OOK: