Zilver Yara van Kerkhof tijdens olympische finale in Gangneung

ZOETERMEER - Yara van Kerkhof heeft dinsdagmiddag een zilveren medaille gewonnen tijdens de Winterspelen in Zuid-Korea. De shorttrackster uit Zoetermeer moest op de 500 meter alleen de Italiaanse Arianne Fontana voor zich dulden.

Van Kerkhof had zich aan het begin van de middag als eerste geplaatst voor de finale. In de finale golden de Britse Elise Christie, de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong en de Italiaanse Arianna Fontana op voorhand als favorieten.Van Kerkhof kende een slechte start maar knokte zich terug. Ze leek na een knappe inhaalrace brons over te houden aan haar race, maar na een jurybeslissing schoof ze nog een plaats op het podium op. Choi - die als tweede over de finish kwam, werd gediskwalificeerd.

Eerder op de dinsdag reed Van Kerkhof een knappe halve finale en een zeer bewogen kwartfinale. In die kwartfinale ging ze kort na de start onderuit. Dat was volgens de jury de schuld van de Canadese Marianne St. Gelais, die vervolgens uit de wedstrijd werd genomen. Na de herstart ging de kwartfinale verder met drie shorttracksters. Daarin bleef Van Kerkhof de Poolse Natalia Maliszewska voor en dat volstond voor een ticket voor de halve finale.



'Van Kerkhof viel achter me!'

St. Gelais kon maar weinig begrip opbrengen voor haar diskwalificatie dinsdagochtend. 'Ik heb nog nooit in mijn leven meegemaakt dat hiervoor een straf werd uitgedeeld. Het is ongelooflijk', reageerde ze na de race. 'Ik ben hier niet blij mee. Van Kerkhof viel achter me, ik had daar geen schuld aan.'

Van Kerkhof speelde bij de vorige Olympische Spelen - in Sotsji - nopg slechts een bijrol. In Rusland wist op geen enkel nummer de eindstrijd te bereiken.

