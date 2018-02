Rookruimtes in horeca niet meer toegestaan

DEN HAAG - Speciale rookruimtes in horeca-gelegenheden zijn niet langer uitgezonderd van het algehele rookverbod. Het gerechtshof in Den Haag heeft dinsdag bepaald dat de uitzondering die de horeca nu heeft voor het inbouwen van rookruimtes ongeldig is.

Sinds 1 juli 2008 is in Nederland een rookverbod voor de horeca van kracht, met een uitzondering voor inpandige rookruimtes. Clean Air Nederland (CAN), voorheen de Club Actieve Nietrokers, had een rechtszaak aangespannen om die uitzonderingspositie voor rookruimtes te laten verbieden.

Het CAN krijgt nu dus gelijk. Het hof heeft bepaald dat de uitzondering in strijd is met regels van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaksgebruik.



Sociale druk

Het hof is van mening dat niet-rokers sociale druk kunnen voelen om zich bij rokers in rookruimtes te voegen en dat het in de praktijk onvermijdelijk is dat rook uit de rookruimtes ontsnapt en in de rookvrije gedeeltes doordringt.

Medewerkers van cafés en restaurants worden bovendien aan rook blootgesteld als ze de rookruimtes moeten opruimen..