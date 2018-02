Daten met DNA bewijst: tegenpolen trekken elkaar aan

LEIDEN - Tegenpolen trekken elkaar aan. Dat blijkt uit een liefdesexperiment van onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum. De onderzoekers testten vorige zomer op Lowlands het DNA van festivalgangers. Het genetisch materiaal van stelletjes bleek meer van elkaar te verschillen dan dat van twee willekeurige festivalgangers.

Op het muziekfestival werd genetisch materiaal verzameld van 77 koppels en 282 vrijgezellen. In het lab werd gekeken naar de verschillen in het DNA.

De gedachte van de onderzoekers was namelijk dat hoe meer de genen verschillen, hoe beter de match is. Hoe meer het immuunsysteem van je partner verschilt, hoe beter: zo krijgt je liefdesbaby een unieke mix.



Match

En die gedachte blijkt te kloppen. 'We zagen dat het DNA van de stelletjes gemiddeld genomen meer van elkaar verschilde dan dat van twee willekeurige deelnemers aan ons experiment,' vertelt onderzoeker Karin van der Tuin.

Er is ook geprobeerd een match te vinden voor alle vrijgezellen. 'Dat was nog een heel gedoe, want we moesten rekening houden met leeftijd en geslacht, maar uiteindelijk is het voor bijna iedereen gelukt. We zijn heel benieuwd hoe het hen nu vergaat.' Binnenkort gaan de onderzoekers vragen of die matches ook tot dates hebben geleid.