Oranje Kruis schrikt van ontbreken van EHBO-training bij politie

DEN HAAG - Het Oranje Kruis is 'geschrokken' van het nieuws dat agenten van de politie-eenheid Den Haag nauwelijks EHBO-trainingen krijgen. Dat zegt voorzitter Boi Jongejan. Het Oranje Kruis is de organisatie die eerstehulpverleners examens afneemt en certificeert.

Volgens Jongejan moeten EHBO-vaardigheden regelmatig worden getraind. 'EHBO bestaat uit reflexen die je oefent. Het is goed als je die leert, maar als je ze niet bijhoudt vervliegen ze weer. Dan loop je het risico dat je het nog half denkt te weten en dan net de verkeerde dingen doet.'

Politiemensen zijn vaak eerder ter plaatse dan ambulancemedewerkers. 'Dan is het prettig als je weet wat je kan doen', zegt Jongejan. Hij vindt dat het niet zo kan zijn dat agenten de eerste hulp overlaten aan burgers. 'Je zou verwachten dat een politieagent met een AED en een verbandtrommel in zijn auto weet wat hij moet doen en niet gaat wachten tot er een burger langskomt die zegt 'oh, dat kan ik wel'.'



Ad hoc

Binnen de politie-eenheid Den Haag worden EHBO-trainingen alleen op ad hoc-basis gegeven, zo ontdekte Omroep West. Ook in de rest van het land zouden niet of na geen cursussen meer worden gegeven sinds de invoering van de Nationale Politie. Die organisatie kan dat niet bevestigen.

Politiewetenschapper Jaap Timmer van de de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam vermoedt dat de EHBO-trainingen 'tussen de wal en het schip zijn gevallen bij de reorganisatie van de politie'. 'De functie van EHBO-trainer is komen te vervallen en er moest natuurlijk ook bezuinigd worden. Ik denk dat dit een onbedoeld resultaat is van het beleid.'

Politieopleiding

Eerste hulpverlening is een verplicht onderdeel van de politieopleiding, maar agenten hebben geen verplichting tot een periodieke bijscholing of toetsing. Timmer: 'Met verplichtingen ga je de wereld niet redden. Het belangrijkste is dat het goed wordt georganiseerd. De politie is inmiddels bezig met een inhaalslag.' Volgens de Nationale Politie wordt er nu gewerkt aan landelijke afspraken. Onduidelijk is nog wanneer die afspraken klaar zijn. Ook nog niet bekend is hoeveel en wanneer politieagenten zullen bijgeschoold worden

