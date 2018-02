Hekken rond Amerikaanse ambassade in Den Haag gaan snel weg

De Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout in Den Haag. | Foto: ANP

DEN HAAG - De hekken rond de voormalige Amerikaanse ambassade in het centrum van Den Haag worden in de tweede helft van februari verwijderd. Ook de politiepost voor het gebouw verdwijnt.

De Amerikanen verhuisden eind januari van dit jaar naar de nieuwe ambassade in Wassenaar. Dat maakt de weg vrij om het gebied rond het pand op het Voorhout in Den Haag helemaal opnieuw in te richten. Het fietspad op het Korte Voorhout wordt verlegd. Nu loopt dat voor de ingang van de parkeergarage langs. Het wordt verplaatst en komt dan achter ingang te liggen.

Dat leidt ertoe dat het gebied een 'een stuk mooier' wordt, aldus de Haagse wethouder Boudewijn Revis (VVD, buitenruimte) in een verklaring. 'Hierdoor kunnen de mensen nog meer genieten van deze groene en historische omgeving.' De werkzaamheden beginnen rond 19 februari en zijn grotendeels voor 5 maart gereed. Het verleggen van het fietspad vindt plaats in de week van 6 tot 9 maart.



Officieel overgedragen

De Amerikaanse ambassade is eind januari verhuisd van het Lange Voorhout 102 naar een nieuw onderkomen in Wassenaar. De laatste spullen worden overbracht en op 5 maart wordt het pand officieel overgedragen aan de gemeente Den Haag.

Het gebouw werd een jaar geleden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aangewezen als Rijksmonument. Het pand stamt uit 1956 en is een ontwerp van de bekende Hongaars-Amerikaanse architect Marcel Breuer. Het was al een gemeentelijk monument en wordt gezien als voorbeeld van de architectuur uit de jaren van de wederopbouw.



Museum en hotel

De bedoeling is dat de ambassade wordt verbouwd tot museum en hotel. De meest recente plannen gaan er vanuit dat het Eschermuseum verhuist naar het gebouw en dat in de resterende ruimte een hotel wordt gevestigd.

LEES OOK: Zo ziet de Amerikaanse ambassade in Den Haag er van binnen uit.