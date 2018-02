Buurttaart voor personeel van overvallen Blokker Den Haag

DEN HAAG - Personeel van de overvallen Blokker aan de Weimarstraat in Den Haag heeft dinsdagochtend taart gekregen van de buurt. Buurtbewoners vonden het zo erg dat de winkel was overvallen, dat ze gebak langsbrachten voor het geschrokken personeel.

De Blokkervestiging werd zaterdagmiddag overvallen. Een gewapende man kwam de winkel binnen, bedreigde het personeel en ging er zonder buit vandoor.

Bewoners van de Kepplerstraat vinden het vreselijk wat er is gebeurd. De winkel heeft ook een buurtfunctie in de wijk. Daarom kwam Ali al Hadaui op het idee om het personeel een hart onder de riem te steken. 'Ik heb een berichtje gepost op de facebookgroep van onze buurt, en de ene na de andere bijdrage kwam binnen.'



'Je kent de mensen'

En toen was er genoeg geld voor een stevige taart. Die werd dinsdagmorgen bezorgd door Ali en Manuela, die ook in de Kepplerstraat woont. 'Wij wonen hierachter, en je loopt iedere dag langs de winkel. Je kent de mensen en dat is gewoon superbelangrijk. Daarom gaan we een lekkere verrassing brengen,' zegt ze.

Het personeel is nog altijd onder de indruk van de overval. Daarom is er ook hulp vanuit andere filialen. De medewerkers waren enorm blij met de taart van de buurtbewoners.