Brandweerduiker redt kat uit Haven Leiden

DEN HAAG - Meestal moet de brandweer een kat uit de boom redden. Maar in Leiden moest de brandweer dinsdag bij de Haven in actie komen om een kat onder een steiger vandaan te halen.

Rond 11.30 uur kreeg de brandweer een melding dat er een dier te water was. Het angstige beestje zat vlak boven het water, op een dwarsbalk van de steiger. Waarschijnlijk was de kat in het water gevallen en had hij zichzelf gered door op deze balk te klimmen. Maar door de dichte planken boven de dwarsbalk zat hij gevangen.

De brandweer liet een ladder in de haven zakken waarna een duiker te water ging om het diertje te pakken. De dierenambulance heeft zich over de geredde kat ontfermd.

