Kjeld Nuis wint olympisch goud op de 1500 meter, zilver voor Patrick Roest

ZOETERWOUDE - Kjeld Nuis heeft een gouden medaille veroverd op de Olympische Spelen. De 28-jarige schaatser uit Zoeterwoude won dinsdag de 1500 meter in een tijd van 1.44,01. Patrick Roest uit Lekkerkerk pakte het zilver in Zuid-Korea: 1,44,86. Voor beiden was het hun olympisch debuut.

Nuis verbrak met zijn winnende race het baanrecord in de Gangeung Oval. Als regerend wereldkampioen op zowel de 1000 als 1500 meter zei hij vooraf geen keuze te kunnen maken op welke afstand liever goud te willen winnen. Het brons ging naar de Zuid-Koreaan Kim Min-Seok.

'Ik heb heerlijk gereden', zei Nuis in een eerste reactie tegenover de NOS. 'Ik was wel echt heel gespannen. Deze is me zo f*cking veel waard. Ik heb zó'n zin in morgen, ik wil dat ding om mijn nek hebben.' Het zilver voor zijn ploeggenoot van Team LottoNL-Jumbo was de kers op de taart. 'Superknap', vond Nuis. 'Echt helemaal te gek.'

Persoonlijk record

Roest (21) verbeterde zijn persoonlijk record op de schaatsmijl met één honderste van een seconde. Die eerdere snelste tijd schaatste hij eind vorig jaar op het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen. 'Dat was mijn beste race ooit. Dan kun je dit wel een heel goede race noemen', reageerde Roest bij de NOS.

Vooraf ging de Lekkerkerker voor een medaille, maar beschouwde hij Nuis als grootste favoriet . 'Ik had gehoopt misschien nog ietsje sneller te rijden. 'Er had dus ietsje meer ingezeten. Jammer, maar uiteindelijk is een pr gewoon goed voor mij.'