3400 euro weg: man plundert rekening van 84-jarige vrouw

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een 84-jarige vrouw uit Alphen aan den Rijn is 3400 euro kwijt geraakt nadat haar pinpas is gestolen. Een man koopt voor 2400 euro toto-loten en pint 1000 euro bij geldautomaten. De verdachte is duidelijk in beeld bij verschillende transacties.

Het slachtoffer doet op dinsdag 28 november samen met haar dochters boodschappen in winkelcentrum Aarhof in Alphen aan den Rijn. Ze bezoeken onder andere de Hema, de Etos en Albert Heijn. Overal betaalt de vrouw met haar pinpas en de politie vermoedt dat tijdens één van die transacties haar pincode is afgekeken. Zelf heeft ze daar niets van gemerkt.

Na het winkelen wordt de vrouw door één van haar dochters afgezet bij haar flat aan de Uranusstraat. In de lift komen twee vrouwen bij haar staan. Als het slachtoffer uitstapt op de verdieping waar ze woont, komen ze achter haar aan en laten ze haar een stuk papier zien. De vrouw stuurt de vrouwen weg, maar ze heeft niet in de gaten dat de twee op dat moment waarschijnlijk haar pinpas hebben gestolen.



Rekening geplunderd

Later die middag belt de dochter van het slachtoffer met de vraag of haar pinpas nog in haar portemonnee zit. Via internetbankieren heeft ze namelijk gezien dat er 3400 euro van haar rekening is verdwenen. Mevrouw controleert haar portemonnee en ziet dan dat er wel een pinpas in zit, maar dat die niet van haar is. Het is de twee vrouwen bij de lift kennelijk gelukt om die om te wisselen voor een andere pas.

Met de pinpas is een man vervolgens op pad gegaan bij de winkelcentra Aarhof, Ridderhof en Herenhof. Hij neemt 1000 euro op bij geldautomaten en koopt voor 2400 euro toto-loten, waarmee je kunt wedden op sportwedstrijden. Bij een aantal van die transacties is hij duidelijk in beeld.



Herkent u de man?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via Whatsapp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem