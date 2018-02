Beeld van mogelijke getuige rond moord Ahmad Mola Nissi

DEN HAAG - De politie is op zoek naar een mogelijk belangrijke getuige rond de moord op de Iraanse politiek activist Ahmad Mola Nissi, afgelopen november in Den Haag. De man is gefilmd en Team West toont de beelden dinsdagavond in de tv-uitzending. Het Openbaar Ministerie, dat voor elke zaak in het opsporingsprogramma toestemming geeft, heeft besloten dat de beelden niet op de site van Team West geplaatst mogen worden, omdat het om een mogelijke getuige gaat.

Ahmad Mola Nissi werd op woensdag 8 november vorig jaar aan het eind van de middag doodgeschoten in de Haagse Jan van Riebeekstraat. Hij was de leider van de Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz. Die beweging wil dat het gebied Ahwaz in Iran onafhankelijk wordt. Om die reden doet de politie ook onderzoek naar een politiek motief voor de moord.

De schutter reed in een zwarte BMW uit de 3-serie. Na de moord is de auto teruggevonden in een parkeervak langs de Schenkweg, ter hoogte van nummer 60. De auto was voorzien van het kenteken JJ-572-R. Dat bleek een vals kenteken en de tenaamgestelde heeft niets met de moord te maken. De BMW is in de nacht van 29 op 30 september gestolen vanaf de Belcampoweg in Berkel en Rodenrijs en had toen nog het kenteken 54-XV-VB.



Beelden van getuige

Op bewakingsbeelden is de man te zien die wordt gezocht als getuige. Hij loopt op woensdag 8 november om 14.28 uur op de Schenkweg in Den Haag. Vlak daarvoor is de BMW die later als vluchtauto is gebruikt door die straat gereden. Het is volgens de politie goed mogelijk dat de getuige heeft gezien wie er in de auto zat of zaten, of waar hij vanaf de Schenkweg heen is gereden.

De man op de beelden wordt gevraagd om zich te melden bij de politie, ook als hij zelf denkt dat hij niets bijzonders heeft gezien. Ook mensen die hem herkennen, worden gevraagd om contact op te nemen. De beelden zijn elk heel uur te zien in de uitzending van Team West op TV West. Ook Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de zaak.



