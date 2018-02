Deel dit artikel:











Overvallers Ruysbroekstraat dreigden met vuurwapen Overval portiekwoning Van Ruysbroekstraat Den Haag | Foto: Regio15

DEN HAAG - De vrouw die maandagavond in haar huis aan de Ruysbroekstraat in Den Haag werd overvallen is bedreigd met een pistool. De daders zijn drie gemaskerde mannen.

De 59-jarige Haagse was tegen 19.30 naar buiten gegaan om op de hoek van de straat wat afval in de ondergrondse container te gooien. Toen de vrouw daarna de voordeur van haar portiekflat opende liepen drie gemaskerde mannen met haar mee naar binnen en bedreigden haar met een pistool. De vrouw werd gedwongen haar huis in te gaan en haar handtas werd van haar afgepakt. De mannen namen nog enkele spullen uit het huis mee en vluchtten weer naar buiten.

Al in de buurt De politie vermoedt dat de daders al in de buurt hebben gestaan toen de vrouw naar de ondergrondse container liep. De politie is op zoek naar getuigen.