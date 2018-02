Nog weken nagelbijten voor nieuwe brugklassertjes

DEN HAAG - Wordt het de middelbare school die je hebt uitgezocht? Vooral in de regio Haaglanden is dat maar afwachten; op populaire scholen moet worden geloot. Terwijl dit jaar voor het eerst de regels zijn aangepast. Iedereen moet zich overal kunnen inschrijven. Nog meer nagelbijten dus.

Leerlingen van groep 8 hebben, als het goed is, de afgelopen maanden allerlei Open Dagen gebruikt om de school naar hun smaak te kiezen. De meeste scholen buiten de regio Den Haag hebben simpelweg de deur geopend; in beginsel kan iedereen die zich aanmeldt terecht, als je maar het juiste advies van je basisschool meebrengt. Maar niet in de regio rond Den Haag, daar is de aanmeldprocedure dit weekeinde geopend en wordt er bij teveel aanmeldingen geloot.

Vroeger konden leerlingen nog voorrang krijgen bij een school in de buurt op grond van hun postcode. Maar sinds dit jaar is de loting geopend voor álle leerlingen, ook van verder weg. Bovendien moet je altijd minstens drie scholen opgeven. Alleen als je al een ouder broertje of zusje op school hebt of als één van je ouders er werkt kun je voorrang krijgen.



Begin april

De meeste aspirant-leerlingen zullen dus nog even moeten nagelbijten. Op vrijdag 6 april horen zij naar de school van hun eerste, tweede of derde keuze mogen. Of dat zij alsnog voor de tweede keer moeten kiezen tussen de scholen die nog een plekje hebben.