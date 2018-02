Haagse verdachte misbruik minderjarige op vrije voeten

DEN HAAG - De 18-jarige Hagenaar die verdacht wordt van betrokkenheid bij de vermissing eind vorig jaar van de 12-jarige Emily uit de Groningse plaats Grootegast, wordt vrijgelaten uit voorarrest. Volgens het OM heeft hij ook ontucht gepleegd met het minderjarige meisje, maar dat is geen reden voor de Haagse rechtbank om hem langer vast te houden.

Emily was tussen 31 oktober en 2 november vorig jaar spoorloos. Na enkele dagen werd ze door de politie aangetroffen in een Haagse woning met de verdachte Raad Al D. Tijdens een pro forma zitting tegen de verdachte maakte het OM dinsdag bekend dat de Hagenaar ook ontucht gepleegd zou hebben met Emily.

De officier van justitie verzette zich daarom tegen vrijlating van de man uit voorarrest. 'Zijn handelen heeft zeer ernstige consequenties gehad,' zei de officier tegen de Haagse rechtbank. 'Het gaat erg slecht met Emily.' De advocaat van de familie van Emily bevestigde dat. 'De zaak heeft een diepe impact op de familie.'



Verdachte zocht 'vriendschap'

De verdachte ontkent ontucht gepleegd te hebben. Hij zei dat hij alleen maar vriendschap zocht met het meisje. 'Ik wilde gewoon met haar omgaan', zei hij dinsdag op de zitting. De man wordt naast de ontucht beschuldigd van onttrekking van het destijds 12-jarige meisje aan het ouderlijke gezag. Via WhatsApp zou hij haar overgehaald hebben met hem mee te gaan. Maar volgens de verdachte heeft zij hem juist vaak gevraagd om haar op te halen.

Uit een rapport van de psychiater blijkt dat er een geringe kans is dat de verdachte nog eens in de fout gaat. Voor de Haagse rechtbank was dat dinsdag reden om de Hagenaar, in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak op 9 mei, voorlopig vrij te laten.

