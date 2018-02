Deel dit artikel:











Yvonne Keuls krijgt de Littéraire Witte Prijs Yvonne Keuls (Foto: ANP)

DEN HAAG - De Littéraire Witte Prijs gaat dit jaar naar Yvonne Keuls. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt voor een boek of oeuvre waarin Den Haag een grote rol speelt. De prijs, bestaande uit 5.000 euro en een penning, is in 1977 ingesteld door een wel zeer Haagse organisatie: de Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte.

'Keuls heeft een vloeiende pen en een toegankelijke stijl die vlot leest waardoor zij, soms met humor, indringende problemen onder de aandacht weet te brengen,' vindt de sociëteit. De boeken, toneelstukken, columns, hoorspelen en bewerkingen van de Haagse Keuls spelen zich deels af in de hofstad. Al in 1969 trok Yvonne Keuls de belangstelling met de bewerking van 'De boeken der kleine zielen', een 'Haagse' roman van Louis Couperus, waarmee de NCRV op televisie een legendarisch succes behaalde.

Geoorloofde uithuizigheid De Witte werd in 1782 opgericht voor 'gezellig verkeer en geoorloofde uithuizigheid' voor jonge notabelen. Nu is de organisatie uit op onderling verkeer tussen de leden en 'de beoefening door haar leden van de letterkunde, de schone kunsten, geschiedkunde en andere wetenschappen'. De Witte begon als een herensociëteit, maar er zijn nu ook zeshonderd 'damesleden'.