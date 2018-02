Minister Grapperhaus over EHBO-trainingen: 'Politie trekt zich kritiek aan'

DEN HAAG - Minister Ferdinand Grapperhaus (CDA) van Justitie vindt dat de Tweede Kamer hem erop mag aanspreken als de EHBO-trainingen bij de politie niet verbeteren. Dat heeft Grapperhaus dinsdag gezegd tijdens het wekelijkse vragenuurtje.

Omroep West onthulde eerder op de dag dat politieagenten van de Eenheid Den Haag jarenlang niet of nauwelijks EHBO-bijscholing hebben gehad. Volgens de politie-eenheid geldt dat ook voor de negen andere regionale eenheden, maar een woordvoerder van de Nationale Politie kon dat niet bevestigen. De woordvoerder zegt dat er binnen de eenheden 'wisselend' met de EHBO-trainingen wordt omgegaan. 'Dat stamt nog uit de oude situatie met verschillende korpsen. Met de eenwording van de politie is de behoefte aan landelijke afspraken ontstaan.'

Die landelijke afspraken gaan volgens de woordvoerder gelden voor alle politie-eenheden in Nederland. Onduidelijk is nog wanneer het landelijke beleid klaar is. Ook is nog niet bekend hoeveel en wanneer politieagenten bijgeschoold zullen worden. Voor de Eenheid Den Haag is die duidelijkheid er al wel: dit jaar moeten nog ruim 2.500 agenten een EHBO-training krijgen.



Feitelijke basis

In antwoord op vragen van Kamerlid Michiel van Nispen erkende ook Grapperhaus dat de eerste hulp bij de politie beter kan. 'Wat de EHBO betreft heeft de politie vandaag in een bericht ruiterlijk gezegd: 'luister eens, daar moeten we scherper aan de wind zeilen; dat moeten we meer landelijk aanpakken. Ik denk dat daaruit ook blijkt dat de politie zich kritiek aantrekt wanneer daar gewoon een serieuze feitelijke basis voor is. U mag mij er ook echt op aanspreken, mocht u merken dat dit niet zo is.'