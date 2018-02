Familie van Kjeld Nuis emotioneel na olympisch goud: 'Dit is een kinderdroom'

ZOETERWOUDE - Moeder Brigitta houdt de handen voor haar mond, vader Ronald kan zijn tranen niet bedwingen. Het olympisch goud van Kjeld Nuis op de 1500 meter leidt in Zoeterwoude tot emotionele taferelen. 'Het is iets waar je natuurlijk jaren met z'n allen naartoe werkt. En nu staat-ie daar', vertelt zijn moeder trots.

In café De Meester zit het dinsdag rond het middaguur stampvol. Familie, vrienden en ook veel journalisten zijn bij elkaar gekomen om te kijken hoe Kjeld Nuis het ervan afbrengt. Voor oma Truus is de spanning bijna ondraaglijk. 'Ik wou dat de dag afgelopen was. Maar dan wel met succes', zegt ze glimlachend.

'Nee, het is geen abc'tje', stelt Ronald Nuis over de medaillekansen van zijn zoon. 'Echt niet, hoor. Maar als hij uitgaat van z'n eigen kwaliteiten, dan heeft-ie een hele, hele, hele grote kans.'



In de sterren geschreven

Volgens jongere broer Skip stond het succes al min of meer in de sterren geschreven. 'Ik denk dat hij een jaar of 4 was, of 3 misschien zelfs, en toen zei hij al: Het is voor mij echt een droom om op de Spelen een gouden plak te winnen. Het is dus een kinderdroom van hem.'

Die kinderdroom van Kjeld Nuis komt uit: hij wint de olympische 1500 meter. In het Zoeterwoudse café gaan de armen omhoog. Er wordt gejuicht, gesprongen en geknuffeld. Terwijl zijn vader een traantje wegpinkt, schreeuwt zijn moeder het uit: 'Kjeld, Jezus Christus!'