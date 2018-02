Nuis, Roest en Van Kerkhof gehuldigd in Holland House

REGIO - Op verzoek van oud-schaatskampioen Rintje Ritsma maakte het publiek in het Holland Heineken House (HHH) dinsdag een diepe buiging voor Kjeld Nuis uit Zoeterwoude. Je bent een ongelooflijke klasbak', sprak de Fries tegen de kersverse olympisch kampioen op de 1500 meter. Daarna reikte Ritsma de bijbehorende medailletegel aan Nuis uit. 'Geniet ervan.'

Nuis is pas over tien dagen weer aan de beurt in Gangneung. Dan staat de 1000 meter op het programma. Ook op dat onderdeel behoort hij als regerend wereldkampioen tot de favorieten. 'Maar ik ga eerst hier een feestje vieren', sprak hij opgetogen tot het publiek. 'Dat kan best, omdat er zoveel tijd tussenzit. Over een paar dagen gaan we de spanning weer opvoeren en komt de focus volledig op die race te liggen.'

Zus Sanne huldigt Yara van Kerkhof

Mark Tuitert uit Hoogmade was bij Vancouver 2010 de laatste olympisch kampioen op de schaatsmijl namens Nederland. 'Ik vind het een eer dat jij mijn opvolger bent. Je bent een groot kampioen. Je combineert kracht met snelheid en souplesse.' Nuis reageerde uitgelaten. 'Het was vandaag alles-of-niets. Nu heb ik alles.'

Shorttrackster Yara van Kerkhof uit Zoetermeer kreeg haar medailletegel van een zeer goede bekende. Haar oudere zus Sanne reikte tijdens de huldiging het symbolische cadeau uit. Zelf deed ze twee keer mee als shorttrackster aan de Winterspelen, zonder een medaille te winnen. Haar jongere zus veroverde in Gangneung zilver op de 500 meter.

Tegel van ploeggenoot voor Patrick Roest

'Ik denk niet dat er vanavond op de wereld iemand is die zó trots is op haar zus', sprak Sanne van Kerkhof tot de stralende Yara. 'Ik had het niet meer tijdens de finale. Ik heb geloof ik lopen janken, ik weet het echt niet meer.' Yara van Kerkhof droeg haar zilveren medaille op aan haar ploeggenoten van de aflossing. Het Nederlands vrouwenteam strandde zaterdag verrassend in de serie. 'Het ging helaas mis. Deze zilveren medaille is daarom een beetje voor jullie.'

Na de huldiging van Van Kerkhof was schaatser Patrick Roest aan de beurt. De 22-jarige debutant behaalde zilver op de 1500 meter, achter zijn ploeggenoot Kjeld Nuis. Roest kreeg zijn tegel uit handen van een andere ploeggenoot, Douwe de Vries. 'Voor mij voelt dit zilver aan als goud', verzekerde Roest, die in september nog zijn onderarm op twee plaatsen brak door een ongeluk tijdens de skeelertraining.