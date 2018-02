Deel dit artikel:











Eerste anti-drone race op Valkenburg Airport gehouden De dronecatcher haalt ongewenste drones veilig uit de lucht | Bron: Omroep West

KATWIJK - Drones worden steeds populairder en komen op plekken waar dat niet de bedoeling is. Ze zijn klein en kunnen makkelijk over alles heen vliegen. Maar er zijn plekken waar het niet de bedoeling is dat drones komen, zoals op een vliegveld of boven een militaire zone. Dus moeten ze tegengehouden kunnen worden. En daarom is dinsdag in Katwijk de eerste DroneClash gehouden.

Tijdens de eerste DroneClash moeten de deelnemende teams met hun eigen drone zoveel mogelijk de drone van de tegenstander op een veilige en creatieve manier neerhalen. Volgens Bart Remes, organisator van de competitie is dit hard nodig. Remes: 'Wij doen vanuit de TU Delft heel lang onderzoek naar drones en geloven zelf daar in. Om drones op een acceptabele manier in de maatschappij te laten gebruiken moeten er ook plekken gecreeërd worden waar ze niet kunnen komen'. Zo is het volgens Remes niet de bedoeling dat bijvoorbeeld drones van journalisten boven een grote brand vliegen waar een traumahelikopter bezig is om te landen. 'Dan moet zo'n drone op een veilige manier uit de lucht gehaald worden'. Tijdens de competitie laten de deelnemers hun beste trucjes zien. Volgens de organisator zijn de spelregels simpel: Ieder team heeft een zogenoemde dronequeen waarmee je zo lang mogelijk blijft vliegen. Hier kan je punten mee scoren. Maar tegelijkertijd moeten de teams elkaars drones zo veilig mogelijk proberen neer te halen. Hoe veiliger hoe meer punten'.

In brand steken en hacken Deelnemer Wolf en zijn team hebben als strategie de drone van de tegenstander in brand te steken. 'Of neerhalen met een raket en dan zo snel mogelijk wegvliegen. Maar daar zijn wij niet zo sterk in', lacht hij. Deelnemer Casper vertelt enthousiast dat hij de drone van de tegenstander kan beheersen door middel van hacken. 'Op die manier bepaal jij wat de drone gaat doen zonder de oorspronkelijke bestuurder daar macht over heeft. En hoeft er niks te ontploffen of gevaarlijke wapens aan te pas komen'.

Prijzengeld De winnaars van de DroneClash mogen een bedrag tussen de 2500 en 30.000 euro mee naar huis nemen. Organisator Remes: Wij hopen dat de winnaars het geld gebruiken om de technologie van hun drone te verbeteren en volgend jaar weer mee te doen'.

