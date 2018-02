Groningers naar Tweede Kamer met protestlied van Oegstgeestenaar

DEN HAAG - Als de aarde op 8 januari weer eens flink beeft in Groningen besluit Sense Jan van der Molen uit Oegstgeest een protestlied te schrijven. Geinspireerd door 'Weltrusten meneer de president' uit 1966 van Boudewijn de Groot gaat hij aan de slag. Vrienden uit Groningen zetten zijn tekst op muziek en gisteren de beleefde de song zijn première bij RTV Noord. Maar daar blijft het niet bij want vandaag vertrokken de Groningse zangeres Mirjam Pattiwael en gitarist Pieter Nanuru naar Den Haag.

Op het Plein in Den Haag spelen ze het nummer in de hoop wat politici tegen te komen, maar die blijven binnen in het warme gebouw van de Tweede Kamer. Vervolgens gaat het drietal naar de studio van Radio West om het lied live op de radio te spelen. Nu het nummer helemaal af is willen ze dat zoveel mogelijk mensen het horen. 'Ik weet niet of het een hit wordt, maar wat ik belangrijk vind is dat veel mensen de tekst horen', zegt zangeres Mirjam. 'Want die staat als een huis'.

Maar zo stevig staan de huizen in Groningen inmiddels niet meer, weet ook Sense Jan van der Molen uit Oegstgeest. Hij woonde en studeerde in Groningen en woont sinds een jaar of tien in Oegstgeest. 'Na de beving van 8 januari kon ik niet slapen', zegt Sense Jan. 'Ik besefte dat wij hier in het westen van het land rustig kunnen gaan slapen, maar als je in Groningen je kinderen naar bed brengt maak je je toch zorgen.'



'Goede adaptatie'

En toen dacht hij al snel aan het protestlied 'Weltrusten, meneer de president' uit 1966. Geschreven door Lennaert Nijgh en gezongen door Boudewijn de Groot. 'De tekst is uiteindelijk best pittig geworden, maar dat mag ook wel bij een protestlied'.

Van der Molen heeft toestemming van Boudewijn de Groot gekregen om het lied te gebruiken en vond de tekst naar verluidt 'een goede adaptatie'. Of minister-president Mark Rutte zelf het lied al gehoord heeft is nog onduidelijk.