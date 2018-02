West Wekker: Stemwijzer online en nagenieten van olympische prestaties

DEN HAAG - Goedemorgen! Allemaal lekker geslapen na de fantastische prestaties van onze sporters op de Olympische Spelen? Wij wel! Vandaag gaan de Spelen verder, maar we genieten nog even na. Vandaag komt de stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen van Den Haag online. Wij zijn daar bij. Verder in de West Wekker: op bezoek bij poppendokters en de Haagse gemeenteraad wil geweld tegen homo's beter registreren.

1. StemWijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen van Den Haag online

Nog ruim een maand en we kunnen naar de stembus. Nog geen idee wat je wil gaan stemmen? Vandaag komt de stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen van Den Haag online.

2. Op bezoek bij poppendokters JKZ

Poppendokter Rogier Dop en poppenchirurg Myrna zitten vandaag klaar in het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) om poppen en knuffels van patiëntjes te behandelen en van medisch advies te voorzien. Wij zijn bij de behandeling.

3. Haagse gemeenteraad: geweld tegen homo's beter registreren

Er moet een goed, bekend en toegankelijk registratiesysteem komen voor discriminatie of geweld op grond van seksualiteit of genderdiversiteit. Dat staat in een Roze Stembusakkoord dat acht partijen in de Haagse gemeenteraad samen hebben opgesteld.

4. Nog even nagenieten van onze plakken

Wat een dag. Goud en twee keer zilver. Schaatsers Kjeld Nuis en Patrick Roest en shorttrackster Yara van Kerkhof reden gisteren op de Olympische Spelen naar een prachtige medaille. Ook in Nederland werd het resultaat gevierd.

Weer: Vanochtend is het vrij zonnig, maar in de loop van de middag komt er geleidelijk meer bewolking. Het wordt ongeveer 6 graden.

TV West: De Collega’s

Vluchtelingen waren - voordat ze hun land moesten ontvluchten - in hun thuisland werkzaam in een beroep. Eenmaal in een nieuw land aangekomen, is het niet makkelijk om binnen hetzelfde vakgebied een baan te vinden. In de serie 'De Collega's' lopen deze mensen een dagje mee met een regiogenoot die hetzelfde beroep uitoefent.

In deze aflevering:

De 34 jarige Iraanse Zamaneh Pour Shirazi ofwel Zami is vier jaar geleden naar Nederland gevlucht. Zij woont in Sassenheim en is kunstschilder van beroep. In Iran kreeg zij niet de kans op te exposeren. In ‘De Collega’s’ ontmoet zij Nederlandse vakgenoot Floris in, heel toepasselijk, de Schilderswijk in Den Haag.