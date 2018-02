Wegsmeltmomentje: voor altijd verliefd

DEN HAAG - Stel je voor: je bent de negentig gepasseerd en nog steeds krullen je mondhoeken omhoog als je ’s morgens wakker wordt naast je partner. Frans en Ellie Boone, Paulus en Dirkje van der Meij en Co en Corrie Everaert zijn nog altijd gek op elkaar. Voor altijd verliefd, een verhaal over eeuwige liefde. Happy Valentine!

'We geven elkaar elke dag een zoen'

Paulus en Dirkje zagen elkaar voor het eerst in de kerk waar Dirkje in een koor zong. 'Ik dacht: dat is een mooi meisje!’, vertelt de 94-jarige Paulus. Nu zijn ze 70 jaar getrouwd. Paulus heeft onlangs een behoorlijke longontsteking gehad. Dirkje: 'Dat hij er nog is, is een wonder. En daar zijn we heel dankbaar voor.'

'We hebben allebei met alles hulp nodig. We geven elkaar elke dag voor het slapen gaan een zoen, maar soms zijn we al te ver uit elkaar met de rollators en dan kunnen we niet meer bij elkaar komen. Dan geven we elkaar de volgende dag twee', laat Dirkje weten. 'Maar tongzoenen enzo, daar houden wij niet van', zegt Dirkje. 'Getverderrie, wat ze daar nou aan vinden…' Tekst loopt door na video.



'Toen ben ik echt van haar gaan houden'

De 96-jarige Frans en de 90-jarige Ellie zijn 65 jaar getrouwd en nog steeds verliefd. 'Natuurlijk', zeggen ze beiden resoluut. 'Maar een beetje rustiger', vertelt Frans op de bank. Ze kunnen hun eerste kus nog goed herinneren. 'Ik dacht: die is wel een beetje nat', zegt Ellie lachend.

De twee hebben nooit kinderen gekregen, omdat Ellie geen kinderen kon krijgen. 'Alles was weggehaald en toen zei ze tegen mij: ''Ik geef je de vrijheid als je kinderen wil.'' Maar ik zeg nee. Jij bent mij zo net zo dierbaar als een paar kinderen. Toen ben ik echt van haar gaan houden', zegt Frans geëmotioneerd. Tekst loopt door na video.



Alzheimer

Ook Co (88) en Corrie (80) zijn al jaren getrouwd. Zestig jaar om precies te zijn. Co heeft de ziekte van Alzheimer. Corrie: 'Co is niet meer de man die hij was. Maar, hij kan nog wel heldere momenten hebben en aardig een gesprek voeren. Ik ben blij dat ik nog voor hem kan zorgen, maar het is niet altijd even makkelijk.'

Co en Corrie hebben veel van de wereld gezien. 'Nu kunnen we niet meer reizen, maar ik neem Co regelmatig mee naar Scheveningen om een lekker visje te eten.' Sinds kort wonen de twee in een verzorgingshuis, want Corrie kon de zorg niet meer alleen af. 'We hebben het fijn hier.' Co dommelt tijdens het gesprek in. Corrie roept hem een paar keer, maar hij zegt niks. Maar als zij vraagt om iets te zegggen, zegt Co opeens: 'Goedemorgen.'