Schilderswijk initiatief genomineerd voor award

DEN HAAG - De Haagse vader van drie kinderen en initiator van het Landelijk Platform Rookvrije Speeltuinen (LPRS) Mohamed Taheri is genomineerd voor de Rookvrije Generatie Award 2018. De afgelopen vier jaar heeft Mohamed zich ingezet om speelplaatsen rookvrij te maken.

De speeltuin aan het Oranjeplein was de eerste rookvrije speeltuin in heel Nederland. 'Hierdoor is in steden en dorpen door heel het land hetzelfde ontstaan', zegt Taheri. 'We zien hetzelfde ontstaan bij sportcomplexen en voetbalverenigingen. Het is fantastisch om te zien dat er een rookvrije wind over Nederland waait', vervolgt hij.

Taheri wil graag de award binnenslepen. 'In Den Haag hebben we 500 rookvrije speeltuinen gecreëerd, mijn doel is dan ook om 500 stemmen te krijgen. Voor iedere speeltuin 1', zegt hij. Stemmen op het initiatief van Mohamed kan via de website: rookvrijegeneratie.nl.

