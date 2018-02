Alfrink College leeft mee met Yara van Kerkhof: 'We gaan haar foto ophangen'

ZOETERMEER - Leerlingen uit 6 vwo van het Alfrink College in Zoetermeer hadden dinsdag een bijzondere biologieles. Ze mochten 's middag naar de Olympische Spelen kijken, omdat hun oud-schoolgenote Yara van Kerkhof kans maakte op een medaille in het shorttrack. En ze konden juichen, want de dochter van docent Jan won zelfs zilver.

Voor biologieleraar Bastiaan van der Ploeg kwam van lesgeven 's middags niet veel meer terecht. 'Het was niet mijn beste les, maar het was wel gezellig', vertelt hij. 'Ik wilde wat uitleggen over afweersystemen en lymfocyten, maar ze wilden allemaal naar Yara kijken. Ze kennen haar vader Jan, een aantal van hen krijgt aardrijkskunde van hem. Grappig dat iemands dochter een medaille wint. En het leuke was dat hij ook nog in beeld kwam.'

Juichend en klappend vierden de leerlingen dat Yara van Kerkhof een zilveren medaille veroverde . De schoolleiding van het Alfrink College denkt na over geschikte manieren om stil te staan bij haar succes. Van der Ploeg: 'We gaan sowieso een foto van haar ophangen aan de wand, waarschijnlijk in het gymgebouw. Daar hangen al foto's van haar zus Sanne en de Nederlandse curlingploeg. En we willen met een afvaardiging naar Schiphol gaan om Yara op te vangen.'

