'Geen EHBO-training voor politie bewuste keus' Gerrit van de Kamp (ACP) Foto: ANP

DEN HAAG - Politieagenten van de Eenheid Den Haag hebben drie jaar lang niet of nauwelijks EHBO-trainingen gevolgd, zo blijkt uit onderzoek van Omroep West. In het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf zegt Gerrit van de Kamp van politie vakbond ACP dat het een 'bewuste keus' van de politieleiding is geweest om deze trainingen niet te geven. 'Het is geen core business van de politie omdat we daar ambulances voor hebben was de redenatie', vervolgt Van de Kamp. De ACP heeft herhaaldelijk aangegeven dat niet verstandig te vinden.

De ACP voert ook rechtszaken over dit onderwerp. 'Politiemensen wordt verweten dat ze geen eerste hulp verlenen aan slachtoffers, maar dan moet je dat wel kunnen en er voor getraind zijn, zegt Van de Kamp. 'Politiemensen kunnen dus ook persoonlijk de dupe worden van het feit dat de werkgever dit niet doet', zegt de vakbondsman. 'Burgers verwachten ook dat de politie eerste levensreddende handelingen verricht. Maar nu worden agenten daar mee geconfronteerd, terwijl het de politietop is die deze keus heeft gemaakt. Wat ons betreft is dit een onverantwoorde keus', aldus Van de Kamp.

'Druk op politie is veel te hoog' 'Wij willen dat alle politiemensen die hiermee op straat geconfronteerd worden, voldoende getraind zijn en gewoon EHBO-vaardig zijn'. Volgens Van de Kamp is niet alleen geldgebrek een probleem, maar ook het efficiënt gebruiken van mensuren. Trainingsuren gaan volgens hem ten koste van de inzet van politiemensen. 'Als je professionals wilt moet je ook tijd vrijmaken om te trainen. Iedereen wil maar dat alles doorgaat, evenementen, demonstraties, voetbalwedstrijden, dat kan niet allemaal', besluit hij. Uit onderzoek blijkt dat politiemensen graag opgeleid willen worden, maar dat is volgens de ACP primair de taak van de werkgever. De vakbond gaat eerst nog een stevig gesprek aan met de korpsleiding. Van de Kamp wil niet zeggen of de bonden desnoods zelf de trainingen ter hand gaan nemen. LEES OOK: Oranje Kruis schrikt van ontbreken van EHBO-training bij politie