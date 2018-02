Zes jaar cel geëist tegen Haagse loverboy

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat een 19-jarige Hagenaar zes jaar cel krijgt, omdat hij in 2016 een meisje uit zijn stad een jaar lang seksueel zou hebben uitgebuit. Het meisje was toen 15 jaar. De Hagenaar wordt ervan beschuldigd dat hij zelf ontucht pleegde met het meisje, haar chanteerde en dat hij haar liet prostitueren om zelf het geld te innen. Dat is mensenhandel, vindt het OM.

De verdachte jongeman bepaalde dat het meisje betaalde seks had met mannen met wie zij via een datingapp in contact kwam. Het meisje zat overdag op school en klom 's nachts uit het raam van haar ouderlijke woning om met wildvreemde mannen seks te hebben in de auto. De vijf mannen met wie zij seks heeft gehad, worden later dit jaar ook vervolgd door het OM.

Ouders ook bedreigd

Het meisje had de verdachte ontmoet via een datingapp. Het contact tussen de twee was eerst vriendschappelijk maar veranderde toen de jongen haar dwong om seks te hebben. Hij maakte een filmpje en zette haar daarmee onder druk, aldus de aanklager. Toen hij dreigde haar ouders iets aan te doen, stapte het meisje ten einde raad naar een vertrouwenspersoon op school.

De rechtbank in Den Haag doet over twee weken uitspraak.