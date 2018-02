Deel dit artikel:











Schaatsclub van Patrick Roest dansend op de tafels na zilveren race Patrick Roest wordt onthaald voor zijn huldiging. (Foto: Holland Heineken House)

LEKKERKERK - 'Of we door de geluidsbarrière heen zijn gebroken? Dat kun je wel zeggen, ja', vertelt Jerry van Herk, vicevoorzitter van STV Lekstreek uit Lekkerkerk. Bij de oude schaatsclub van Patrick Roest werd zijn zilveren medaille op de Olympische Spelen dinsdagmiddag met gejuich ontvangen. 'Toen de laatste rit gereden was en het zilver was binnen, viel er wel een bommetje, zeg maar.'

Roest moest al aantreden in rit vier, waarna het lang afwachten was of zijn tijd genoeg zou zijn voor eremetaal. 'Dan zit je gewoon een uur nagels te bijten', zegt Van Herk in Studio Haagsche Bluf op Radio West. 'De deodorant was hard nodig en er zijn heel wat nageltjes korter geworden.'





'Trots als een pauw' De uitkomst overtrof zijn stoutste verwachtingen. 'We gingen ervan uit dat Kjeld Nuis nog wel onder de tijd van Patrick door zou gaan. Maar toen Koen Verweij het niet haalde, begonnen we te geloven in een medaille. En als het dan uiteindelijk zilver wordt, dan sta je allemaal op de tafels te dansen.' Speciale gasten bij STV Lekstreek waren burgemeester Roel Cazemier en alle wethouders van de gemeente Krimpenerwaard, waar Lekkerkerk toe behoort. Van Herk: 'Die deden net zo hard mee. Ze waren ook zo trots als een pauw. Het was echt fantastisch.'



Nu kan er flink gefeest worden. Maar de vicevoorzitter kijkt alvast vooruit. 'Op naar volgende week. Patrick zal nu wel in de Nu kan er flink gefeest worden. Maar de vicevoorzitter kijkt alvast vooruit. 'Op naar volgende week. Patrick zal nu wel in de ploegenachtervolging zitten.'

