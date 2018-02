Glennis Grace hoofdact op Bevrijdingsfestival Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - Glennis Grace is de hoofdact van het Bevrijdingsfestival in Alphen aan den Rijn. Dat heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt. Het is de derde keer dat het gratis festival georganiseerd wordt. Vanaf 15.30 uur zijn er diverse optredens van lokale en nationale artiesten te zien op het Rijnplein.

Glennis Grace kreeg bekendheid in 2005 met de deelname aan het Eurovisie songfestival in Kiev. Na het TV programma 'De Beste Zangers van Nederland' scoort Glennis met het nummer 'Afscheid' een nummer 1 hit in Nederland.

De organisatie van het Bevrijdingsfestival is druk met het rondmaken van de line-up. De complete bezetting zal binnenkort bekendgemaakt worden. 'De organisatie heeft als doel het Bevrijdingsfestival in Alphen te laten groeien. De afgelopen twee edities hebben bewezen dat er behoefte is om de vrijheid te vieren in Alphen aan den Rijn. Met Glennis Grace zijn we wederom verzekerd van een bomvol Rijnplein', zegt een blije voorzitter Jeroen Iemhoff.

