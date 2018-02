Openbare basisschool De Schatkaart in Delft blijft voorlopig open

DELFT - De openbare basisschool De Schatkaart in de Delftse wijk Harnaschpolder kan voorlopig open blijven. Dat bleek dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering van Delft. Voor het schooljaar 2018-2019 is er een voorziening getroffen door de gemeente Delft.

Librijn Openbaar Onderwijs, waar de Schatkamer onder valt, heeft een aanbod gekregen van het college. Het gaat om een bedrag van maximaal 100.000 euro. Daarnaast komt er een onafhankelijk onderzoek naar de toekomstkansen voor het basisonderwijs in de nieuwe Delftse wijk.

'Wij zijn enorm blij!' reageert Bas van der Steen, één van de ouders die insprak tijdens de gemeenteraadsvergadering. 'Nog voor mijn betoog kregen we dit nieuws te horen van de wethouder. Maar wij beseffen ook dat er nog een lange weg is te gaan. Dit is nog geen gelopen race.' Tijdens de raadsvergadering dinsdag was er veel belangstelling van ouders en personeel van de school. 'Wij geloven in het concept van de school en we geloven in de potentie die het heeft.'

School sluiten

Schoolbestuur Librijn gaf in januari van dit jaar aan de school te willen sluiten, ook al is deze pas negen jaar oud. Er komen nog leerlingen bij, maar volgens het schoolbestuur zijn dat er te weinig en heeft de school al enkele tonnen verlies geleden.

'Volgens de wethouder is Librijn akkoord gegaan met het voorstel van de gemeente', zegt van der Steen. 'Het is nu afwachten. De bal ligt nu bij het schoolbestuur'.

