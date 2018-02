Deel dit artikel:











Schaatshal Leiden start inzamelingsactie voor 333 meter baan Schaatsende kinderen. (Foto: ANP) Zo moet de nieuwe ijsbaan eruit komen te zien. Foto Schaatshal Leiden

LEIDEN - Donderdagavond neemt de Leidse gemeenteraad een definitief besluit over de nieuwe schaatshal. Het voorstel over een 250 meter baan is waarschijnlijk niet meer dan een formaliteit. Maar de ijsverenigingen in de Leidse regio willen daar alsnog een 333 meter baan van maken. En om dat te realiseren hebben ze voor 1 oktober nog eens 3,2 miljoen euro nodig.

Met de lancering van de website 333m.nl werd dinsdagavond een geldinzamelingsactie gestart. In totaal willen ze daarmee een bedrag van 1,4 miljoen euro binnenhalen. Daarvoor worden verschillende acties gestart. Zo is er bijvoorbeeld een obligatielening, een donatie van zonnepanelen, een crowdfundingactie voor de verkoop van 6500 vierkante meter ijs en, na de zomer, een heuse loterij. De resterende 1,8 miljoen moet dan komen van de omliggende regiogemeenten. Maar hoewel de huidige gemeenteraden en betrokken sportwethouders positief zijn, is dat nu nog geen garantie omdat dat na de verkiezingen volgende maand toch anders kan zijn.

2020 Als op 1 oktober dan de benodigde 3,2 miljoen euro is binnengehaald, dan kan eind dit jaar de opdracht worden gegeven voor de bouw van een 333 meter baan. Deze moet dan in het seizoen 2020 worden geopend.