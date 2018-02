Duo berooft vrouw en gaat er vandoor in stationwagen

RIJSWIJK - Een vrouw is maandag beroofd op de Harpsingel in Rijswijk. Dit maakte de politie dinsdag bekend.

De vrouw was aan het wandelen toen naast haar een zilverkleurige stationwagen stopte. Daar stapten twee vrouwen uit. Die spraken het slachtoffer aan en vroegen haar de weg. Als dank kreeg de vrouw enkele plastic sierraden aangeboden.

Na een bedankje stapten de twee vrouwen weer in de auto, waar ook een man in zat. Toen de auto wegreed, ontdekte het slachtoffer dat ze van enkele sierraden was beroofd. De recherche zoekt getuigen.