Weet je al op wie je gaat stemmen? StemWijzer komt online Kiezers brengen stem uit | Foto: ANP

REGIO - Over vijf weken, woensdag 21 maart, mogen we naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Om te helpen met kiezen gaat woensdagochtend de StemWijzer online. Er zijn in ieder geval 44 gemeentes met een StemWijzer, zeven in onze regio.

Kiezers in Alphen aan de Rijn, Den Haag, Katwijk, Leidschendam-Voorburg, Nieuwkoop, Rijswijk en Zuidplas kunnen gebruik maken van dit online hulpmiddel bij het maken van een partijkeuze. De StemWijzer bevat maximaal dertig stellingen. Ze zijn te beantwoorden met 'eens', 'oneens' of 'geen van beide'. Volgens ProDemos is de StemWijzer op maat gemaakt met de belangrijkste verkiezingsthema's van de desbetreffende gemeente. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag en directeur Eddy Habben Jansen van samensteller ProDemos verrichten in het Haagse stadhuis de aftrap.

Online hulpmiddel Behalve de StemWijzer zijn ook Kieskompas en MijnStem actief als online hulpmiddel bij het maken van een partijkeuze. Het Kieskompas staat 21 februari compleet online, MijnStem gaat gefaseerd live. ProDemos is een door de overheid gesteunde organisatie die uitlegt wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat. Ze laat zien wat de burger kan doen om invloed uit te oefenen.