Vrachtwagen brandt uit, bestuurder ontdekte vuur tijdens het rijden De vrachtwagen ging verloren. (Foto: Regio15)

WATERINGEN - Een vrachtwagen is woensdagochtend uitgebrand aan de Stoelmatter in Wateringen. De bestuurder had de vrachtwagen rond 5.30 uur net opgehaald, toen 'ie onder het rijden de vlammen ontdekte.

Hij parkeerde daarop langs de weg en belde de hulpdiensten. Toen de brandweer aankwam, stond de trekker al volledig in lichterlaaie. Het vuur werd geblust, maar van de vrachtwagen is weinig over. De truck vervoerder op het moment dat de brand ontstond nog niets. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht.