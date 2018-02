Burgemeester Aptroot: 'Ik ben bedreigd'

WASSENAAR - Charlie Aptroot, voormalig waarnemend burgemeester van Wassenaar, is bedreigd. Hij heeft aangifte gedaan. Ook een Wassenaars raadslid heeft aangifte gedaan van bedreiging volgens De Telegraaf.

De burgemeester zou bedreigd zijn in de periode dat Aptroot waarnemend burgemeester was in Wassenaar, in 2017. Hij legde die taak neer omdat hij die niet kon combineren met het burgemeesterschap van Zoetermeer.

Volgens De Telegraaf zou een bloemenhandelaar op het Wassenaarse gemeentehuis Aptroot hebben bedreigd. De burgemeester wil niet bevestigen dat het om deze man gaat. In november zou ook raadslid Henri Hendrickx (Hart voor Wassenaar) door deze handelaar bedreigd zijn, schrijft de krant.



Twee aangiftes

Het OM bevestigt dat er twee aangiftes liggen. In maart staat een zitting gepland. 'Tot die tijd doen we geen mededelingen over de aard van de aangifte', zegt het OM.

Burgemeester Aptroot wil niet veel zeggen over de zaak. 'Politie en Openbaar Ministerie hebben dit opgepakt, de betrokkene moet voorkomen, en ik heb vertrouwen in politie en justitie.' Aptroot is verbaasd dat de zaak naar buiten is gekomen. 'Ik wilde er geen ruchtbaarheid aan geven, ik wil gewoon mijn werk als burgemeester doen.'



Verdachte ontkent

De man die verdacht wordt van de bedreiging wordt bijgestaan door advocaat Sebas Diekstra. 'Mijn cliënt ontkent dat hij de waarnemend burgemeester heeft bedreigd. Hij zou hebben gezegd dat de burgemeester van Wassenaar deel uit zou maken van een criminele organisatie. Zijn opmerking ging over het feit dat de gemeente het hem onmogelijk maakt om zijn bloemenkiosk op een normale wijze te exploiteren,' zegt Diekstra.