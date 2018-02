Defecte bovenleiding veroorzaakt tot diep in de middag problemen op het spoor

GOUDA - Er rijden sinds 9.15 uur woensdagochtend geen treinen tussen Gouda Goverwelle, Woerden en Breukelen. Op het traject is bij Woerden een bovenleiding gebroken.

De ravage is goed zichtbaar. Tekst loopt door na Tweet.

Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal

Hoe dit probleem is ontstaan, is niet bekend. De NS waarschuwt reizigers dat de reparatie lang kan gaan duren. Waarschijnlijk is er tot 17.30 uur overlast. Er rijden snelbussen.Minstens één trein staat al urenlang stil, en de reizigers mogen er niet uit.

Er waren woensdagochtend ook problemen op het spoor tussen Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal. Op dit traject reden er tot 10.00 uur minder Sprinters. Hier moesten reizigers rekening houden met vijftien minuten vertraging.