Stunt van Jumbo legt tramverkeer in Zoetermeer deels plat (foto: Regio15)

ZOETERMEER - De feestelijke heropening van de Jumbo-supermarkt in winkelcentrum Buytenwegh in Zoetermeer heeft geleid tot een stremming van tramlijn 3. Er werden slingers de lucht ingeschoten die vervolgens op station Buytenwegh in de bovenleiding terecht kwamen. Het tramverkeer op 'het rondje' door Zoetermeer werd tijdelijk stilgelegd.

De slingers zijn door de wind op de bovenleiding geblazen. De HTM heeft de spanning van de bovenleiding gehaald, waarna de slingers verwijderd konden worden.



Tram 3 reed tijdelijk naar het eindpunt van lijn 4 aan de Javalaan. Inmiddels zijn de slingers opgeruimd en rijdt lijn 3 weer zijn gebruikelijke route.

