'Dit biedt mensen heel veel hoop.' Chermaine van Weelderen is blij met nieuwe donorwet

DEN HAAG - Alle Nederlanders zijn in de toekomst orgaandonor, tenzij ze daar expliciet bezwaar tegen maken. Dat is het gevolg van de nieuwe donorwet die dinsdag door de Eerste Kamer werd aangenomen. Een hele nipte meerderheid van de senatoren stemde voor. Tot blijdschap van de Haagse Chermaine van Weelderen.

Van Weelderen volgde de debatten in de Eerste Kamer op de voet. Zij heeft sinds twee jaar donorlongen. Zij moest een transplantatie ondergaan vanwege de ernstige longziekte die zij had. 'Ik ben zo blij voor iedereen die nog op een transplantatielijst staat...,' verzucht Van Weelderen. 'Er is nu gewoon heel veel hoop voor hen.'

Het initiatief voor de nieuwe donorwet was afkomstig van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra van D66. Zij hoopt dat de wet in de toekomst tot meer orgaandonaties zal leiden. Momenteel overlijden jaarlijks zeker honderd mensen die op de donorlijst staan omdat er niet snel genoeg een orgaan voor hen wordt gevonden.



'Donorregistratie wordt nu bespreekbaar'

In totaal stemden 38 senatoren vóór en 36 tegen. 'Ik zat met samengeknepen billen naar de uitslag te kijken,' vertelt Van Weelderen. 'Maar dit is super nieuws. Ik denk dat het onderwerp donorregistratie nu bespreekbaar wordt, de vraag of je wel of niet donor wordt. En dat is onwijs belangrijk.'

Het staan op een wachtlijst voor een transplantatie voelt volgens haar 'alsof je het leven uit je voelt glijden'. 'Die onzekerheid, die wanhoop... Dat is vreselijk. Ik hoop dat dit stukje wordt weggenomen hierdoor.'



'Je hebt nog steeds een keuze'

De bezwaren die de tegenstanders van de wet hebben, vindt Van Weelderen moeilijk te begrijpen. 'Het is natuurlijk ieders keuze, maar sommige argumenten vind ik niet echt gegrond. Er wordt vaak aangehaald dat je met de nieuwe donorwet geen eigen keuze meer hebt. Maar je hebt nog steeds een keuze. Alleen ben je nu verplicht een keus te maken. Ik vind dat een goede zaak.'

LEES OOK: Minister vraagt jongeren of ze stamceldonor willen worden