Katwijkers kopen grootste Duitse visverkoper Haring van de PP Group (foto: ANP)

KATWIJK - Visserijbedrijf Parlevliet & Van der Plas (PP Group) uit Katwijk neemt het handelsbedrijf Deutsche See over. Deutsche See is een Duits bedrijf gespecialiseerd in verse vis en seafood. Met de overname schiet de omzetgrens van het Katwijkse bedrijf door de 1 miljard euro.

PP Group maakte de aankoop van de onderneming dinsdag bekend. Voor het visserijbedrijf uit Katwijk is dit de grootste overname uit de bedrijfshistorie. Deutsche See telt namelijk 1700 werknemers en had vorig jaar een omzet van ongeveer 400 miljoen euro. Het Duitse bedrijf koopt al jaren vis in bij de Nederlandse onderneming. 'We kennen het bedrijf al veertig jaar,' zegt directeur Diek Parlevliet. 'Het is een belangrijke afnemer. Ze kopen onze maatjesharing, koolvis, kabeljauw en garnalen. We zijn heel blij met de aankoop. Regionale productie is belangrijk in Duitsland.'

Personeel Volgens PP Group heeft de overname geen directe gevolgen voor het personeel en het aantal vestigingen dat de visverkoper heeft.