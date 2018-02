Bekladding kunstwerk op plek waar Paul Selier overleed bij aanhouding

WADDINXVEEN - Onbekenden hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een kunstwerk beklad langs de Oude Dreef in Waddinxveen. Met spuitbus zijn de teksten 'RIP' en 'ACAB' gespoten op een van de twee 'wokkels'. Ter hoogte van het kunstwerk werd begin februari Paul Selier aangehouden, die daarna overleed.

ACAB staat voor 'all cops are bastards' (alle politieagenten zijn klootzakken), RIP betekent 'rest in peace' (rust in vrede). De afkortingen zijn met witte verf op het bakstenen kunstwerk aangebracht.

Het is nog niet bekend waar de 39-jarige Hagenaar Selier precies aan overleed, daarvoor is meer onderzoek nodig. Onder meer bloedonderzoek. Op beelden die een omstander maakte is te zien dat enkele agenten de man tegen de grond gedrukt houden en een van de agenten hem meerdere keren slaat.



Bloeduitstortingen

Uit de sectie op het lichaam is gebleken dat Selier bloeduitstortingen en oppervlakkige huidbeschadigingen had. 'Maar daar is Selier niet aan overleden,' zegt het OM. De agenten die betrokken waren bij aanhouding zijn gehoord als getuige.

De teksten worden volgens een woordvoerder van de gemeente Waddinxveen 'in de regel zo snel mogelijk verwijderd.'

