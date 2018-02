Deel dit artikel:











Westland hoeft woning van half miljoen euro niet te kopen, aanleg N220 gaat door Huis met geld | Foto: ANP

WESTLAND - De gemeente Westland hoeft het huis van Monique de Bruin in Maasdijk niet te kopen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State woensdag over het bestemmingsplan. Het laatste obstakel voor de aanleg van de nieuwe verbindingsweg tussen de Maasdijk en het Maasdijkplein is hiermee genomen.

Met de aanleg van het grootste deel van de nieuwe N220 mocht de gemeente al beginnen. Ter hoogte van de monumentale woning van Monique de Bruin aan de Maasdijk was het plan geschorst door de Raad van State. De woning van De Bruin ligt onder aan het talud en het autoverkeer rijdt er recht op af. De Bruin verwachtte daarom veel overlast van de weg. 'Er rijden straks op acht meter afstand 12.000 auto's per dag recht op mijn huis af,' betoogde De Bruin in december bij de Raad van State.

Half miljoen euro De Bruin uitkopen kost volgens Westland meer dan een half miljoen euro en zou een precedent scheppen. De gemeente is bereid voor het huis van De Bruin een scherm te laten bouwen van 5.500 euro en dat voor 3.500 euro te verfraaien met planten. Dat scherm moet de overlast van koplampen verminderen. Daarnaast betaalt de gemeente nieuwe gordijnen voor de slaapkamer op de eerste verdieping van De Bruins huis, omdat het scherm maar een meter hoog zou worden. Dat vindt de Raad van State redelijk.