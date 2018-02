Deel dit artikel:











Problemen bij in- en uitchecken HTM: 'mogelijk duizenden reizigers gedupeerd' Problemen met uitchecken bij HTM | Foto: Omroep West

DEN HAAG - De HTM heeft te kampen met een storing bij het uitchecken in een deel van de trams. Daardoor kunnen reizigers in en rond Den Haag de afgelopen dagen problemen hebben gehad met uitchecken, waardoor een rit-prijs van vier euro is afgeschreven, in plaats van de echte prijs, die meestal lager is. De HTM kan geen uitspraak doen om hoeveel gedupeerden het gaat. 'Het kan om honderden, maar mogelijk ook om een paar duizend reizigers gaan,' laat een woordvoerder aan Omroep West weten.

De problemen begonnen dinsdag toen de HTM de eerste klachten kreeg van reizigers over problemen met uitchecken. Het bedrijf zocht de oorzaak in een nieuw automatiseringssysteem dat net is ingevoerd en besloot daarop terug te schakelen naar het oudere systeem. Dat bleek de problemen niet op te lossen. Woensdagochtend werd de HTM overstelpt met klachten over het uitchecken. 'De problemen deden zich vooral voor in de nieuwe Aveniotrams,' aldus de woordvoerder.

Gratis reizen De vervoerder besloot daarop in de trams waar de problemen zich voordeden de ov-chipkaartlezers helemaal uit te zetten. Dat betekent dat nu ook het inchecken niet meer kan. 'De trambestuurders roepen dit om de zoveel haltes om en de controleurs zijn ervan op de hoogte,' aldus de woordvoerder. Op een deel van de trams kan dus gratis worden gereisd. Wanneer een kaart is geblokkeerd, omdat de check-out niet heeft plaatsgevonden, wordt dit hersteld door de HTM. Gedupeerden met een abonnement kunnen daarvoor terecht op één van de HTM Servicepunten op Den Haag Centraal, Hollands Spoor, Delft of Zoetermeer Centrum West. Reizigers die reizen op saldo kunnen terecht op de site van de HTM.

Compensatieregeling bus De compensatieregeling voor reizigers van de buslijnen 18, 22 en 24, die eerder deze week werd aangekondigd in verband met een andere storing, wordt uitgesteld totdat de problemen met het automatiseringssysteem zijn opgelost.