Bestuur Haagse Noeroel Islam Moskee haalt gelijk bij de rechter

DEN HAAG - De rechter heeft woensdag de eisen van zes dissidente leden van de Noeroel Islam Moskee om meer transparantie en verantwoording over onder meer de (financiële) situatie van de moskee afgewezen.

Een van de leden laat weten dat ze teleurgesteld is in de beslissing. De zes wilden onder meer duidelijkheid over de geldstromen binnen de moskee op de Scheepersstraat en het financieel beleid.

Leden van het bestuur zeiden eerder dat de zes gewoon lastig zijn en daarom door een ruime meerderheid van de leden is geschorst. Over die schorsing loopt nog een andere procedure bij de rechter.



Zorgen om invloed

Op de achtergrond van deze procedures spelen binnen de moskee zorgen over de koers van het bestuur. De moskee zou in de invloedssfeer zijn terechtgekomen van een wat zij noemen 'sekte' van Brits-Pakistaanse sjeiks.